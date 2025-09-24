صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پلاٹ پر قبضے اور غیر قانونی دیوار کرنے کے کیس میں فریقین مزید وضاحت کیلئے طلب

  • لاہور
لاہور (کورٹ رپورٹر) لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس راحیل کامران شیخ نے گلبرگ میں 4 کنال پلاٹ پر قبضے اور غیر قانونی دیوار کرنے کے کیس میں فریقین کو مزید وضاحت کے لیے 24 ستمبر تک طلب کرلیا۔۔۔

 وکیل وقار اے شیخ نے مؤقف اپنایا کہ ایل ڈی اے کا یہ فرض ہے کہ اگر کوئی سرکاری زمین یا سڑک پر دیوار تعمیر کرے تو وہ اسے گرا دے ، مگر ایل ڈی اے اس ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہی، ایل ڈی اے کو کون سا قانون دیوار گرانے سے روکتا ہے ؟ عدالت نے استفسار کیا کہ آپ کے پاس اس پلاٹ کی ملکیت کا ثبوت کہاں ہے۔

