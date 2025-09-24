صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی سالگرہ کا کیک کاٹا گیا

  • لاہور
لاہور(اپنے سٹاف رپورٹر سے)بھوگیوال روڑ پر صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق اور رکن صوبائی اسمبلی غزالی سلیم بٹ نے کارکنان کے ساتھ ملکر وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف کی سالگرہ کا کیک کاٹا۔

 تفصیل کے مطابق جہاں ملک بھر میں مسلم لیگی رہنما اور وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف کی سالگرہ کی خوشیاں منائی جارہی ہیں وہاں لاہور بھوگیوال روڈ پر صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر اور رکن صوبائی اسمبلی غزالی سلیم بٹ نے کارکنان کے جھرمٹ میں میاں شہباز شریف کی سالگرہ کا کیک کاٹا اور کارکنان نے ایک دوسرے کو مبارکبا ددی۔

