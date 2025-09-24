صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قصور:ڈکیتی و چوری کی وارداتوں میں لاکھوں کانقصان

قصور (نمائندہ دنیا) ڈکیتی، راہزنی اور چوری کی متعدد وارداتوں میں شہری لاکھوں روپے، موبائل فونز، طلائی زیورات اور موٹر سائیکلوں سے محروم ہوگئے۔

تھانہ کھڈیاں کے علاقہ ریلوے لائن کھڈیاں کے نزدیک ڈاکوؤں نے صفدر سے ہزاروں روپے اور موبائل فون، ڈگری کالج مصطفی آباد کے قریب جڑانوالہ کے عامر ندیم سے نقدی اور موبائل چھین لیا ۔جناح کالونی قصور میں ندیم اصغر کے گھر سے اُس کی بھتیجی کے جہیز کے سامان سمیت 25 لیڈیز سوٹ اور 41 ہزار 500 روپے چوری ہوگئے ۔ اُردو بازار قصور میں چور شیخ محمد نسیم کی دکان  سے 4 کیمرے اور 30 ہزار روپے لے اڑے۔ الفلاح کالونی کھڈیاں میں چور اسد کے گھر کے تالے توڑ کر 2 لاکھ روپے نقدی اور دیگر سامان لے گئے ۔ اسی طرح ڈھولن ہٹھاڑ سے جاوید اقبال کی موٹر سائیکل جبکہ لمبے جاگیر روڈ پھول نگر سے مدھکے دھاری وال کے رہائشی محمد اشرف کی موٹر سائیکل نامعلوم چور لے اڑے ۔

