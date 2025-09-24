صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی سی ننکانہ کا سیلابی علاقوں اور ترقیاتی منصوبوں کا دورہ

  • لاہور
ڈی سی ننکانہ کا سیلابی علاقوں اور ترقیاتی منصوبوں کا دورہ

موڑ کھنڈا (نامہ نگار) ڈپٹی کمشنر ننکانہ صاحب محمد تسلیم اختر راؤ نے سروس ڈلیوری اور سیلابی علاقوں کا جائزہ لینے کے لیے موڑ کھنڈا سمیت تحصیل ننکانہ کے مختلف علاقوں کا طویل دورہ کیا۔

ڈی سی نے مریم نواز ہیلتھ کلینک کوٹ بینی داس میں طبی سہولیات کا معائنہ کیا اور بڑا گھر تا پکا قلعہ روڈ کے تعمیراتی کام میں استعمال ہونے والے میٹریل کا بھی جائزہ لیا۔ مزید برآں، انہوں نے بھچوکی پار کے سیلابی علاقوں میں صفائی ٹیموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا اور ڈپٹی ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ و ایل ڈبلیو ایم سی کو دس روز میں مکمل صفائی کا ہدف دیا۔

