منشیات کیس میں سب انسپکٹر سمیت چار ملزموں کی عبوری ضمانت میں توسیع

  • لاہور
لاہور (کورٹ رپورٹر) لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس فاروق حیدر اور جسٹس علی ضیا باجوہ نے منشیات کیس میں پولیس سب انسپکٹر سمیت چار ملزمان کی عبوری ضمانت میں 30 ستمبر تک توسیع کردی۔۔۔

 ملزمان کے وکیل امجد اقبال نے مؤقف اپنایا کہ ملزمان کے خلاف مارچ 2025 میں 1560 گرام چرس کا مقدمہ تھانہ کوٹ لکھپت میں درج کیا گیا،تفتیشی ڈی ایس پی ریحان جمال نے ذاتی رنجش پر سب انسپکٹر سفیان کو مقدمہ میں نامزد کر دیا،تفتیش میں ایک خاتون کو بھی مقدمہ میں نامزد کر دیا گیا،ڈی ایس پی نے تفتیش میں ملزمان کو طلب کر کے بیانات ریکارڈ نہیں کئے۔

