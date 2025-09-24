صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رمیش اروڑہ کی چینی حکومت عوام کو قومی دن پر مبارکباد

  • لاہور
رمیش اروڑہ کی چینی حکومت عوام کو قومی دن پر مبارکباد

لاہور(خبر نگار)پنجاب کے وزیر برائے اقلیتی امور، رمیش سنگھ اروڑہ نے عوامی جمہوریہ چین کے 76ویں قومی دن کی تقریب میں شرکت کی جو کہ لاہور میں قونصل جنرل آف چائنہ کی میزبانی میں منعقد ہوئی۔

چین کے قونصل جنرل لاہور ژاؤ شیرین اور وینگ شیانڈونگ نے مہمانوں کا پرتپاک استقبال کیا اور پاکستان اور چین کے درمیان تاریخی دوستی کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان باہمی اعتماد، احترام اور سٹریٹجک تعاون پر مبنی دیرینہ شراکت داری کو سراہا۔رمیش سنگھ اروڑہ نے چین کی حکومت اور عوام کو قومی دن کی مبارکباد دی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ڈینگی کیسز بڑھ گئے،محکموں کو الرٹ رہنے کا حکم

الیکٹر و بسوں پر عوام کا شدید رش،ٹرانسپورٹروں نے اپنے کرایوں میں کمی کر دی

سپیشل بچوں کی تعلیم و تربیت پر خصوصی تو جہ دی جا ئے ،اسد مگسی

آر پی او کی کھلی کچہری ،شہریوں کے مسائل سنے ،احکامات جاری

تاجر سے 17لاکھ 20ہزار لوٹنے والا گینگ گرفتار کر لیا گیا

یونیورسٹی آف سرگودھا تین روزہ تربیتی پروگرام کا آغاز

آج کے کالمز

ایاز امیر
کوئی احساسِ ایڈونچر ہونا چاہیے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
میاں عامر محمود بمقابلہ ٹی وی اینکرز
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
امن‘ ترقی اور عادلانہ معاشرے کا خواب
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈنمارک کے سائیکل سوار حکمران
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
دنیا بولی‘ پاکستان چپ رہا
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شانِ مصطفیﷺ کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر