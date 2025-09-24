رمیش اروڑہ کی چینی حکومت عوام کو قومی دن پر مبارکباد
لاہور(خبر نگار)پنجاب کے وزیر برائے اقلیتی امور، رمیش سنگھ اروڑہ نے عوامی جمہوریہ چین کے 76ویں قومی دن کی تقریب میں شرکت کی جو کہ لاہور میں قونصل جنرل آف چائنہ کی میزبانی میں منعقد ہوئی۔
چین کے قونصل جنرل لاہور ژاؤ شیرین اور وینگ شیانڈونگ نے مہمانوں کا پرتپاک استقبال کیا اور پاکستان اور چین کے درمیان تاریخی دوستی کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان باہمی اعتماد، احترام اور سٹریٹجک تعاون پر مبنی دیرینہ شراکت داری کو سراہا۔رمیش سنگھ اروڑہ نے چین کی حکومت اور عوام کو قومی دن کی مبارکباد دی۔