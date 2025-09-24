صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قصور:ڈی سی کا کے ٹی ڈبلیو ایم اے پلانٹ کا دورہ، صفائی کا جائزہ

  • لاہور
قصور (نمائندہ دنیا) منیجنگ ڈائریکٹر کے ٹی ڈبلیو ایم اے ڈپٹی کمشنر قصور عمران علی نے کے ٹی ڈبلیو ایم اے کا اچانک دورہ کیا جہاں انہوں نے لگونز کی بذریعہ ایکسی ویٹر صفائی، پلانٹ کی مشینری اور دیگر امور کا تفصیلی جائزہ لیا۔

اس موقع پر جنرل منیجر سعد بن شبیر نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ عدالت عالیہ لاہور ہائیکورٹ کی ہدایت اور مینجمنٹ کمیٹی کے فیصلے کی روشنی میں لگونز کی صفائی تیزی سے جاری ہے جبکہ پلانٹ کو مکمل طور پر آپریشنل بنا کر زیادہ سے زیادہ پانی ٹریٹ کیا جا رہا ہے تاکہ ماحولیاتی آلودگی کا خاتمہ ممکن بنایا جا سکے اور شہریوں کو صاف ستھرا ماحول فراہم کیا جا سکے ۔وزیراعلیٰ مریم نواز شریف کے \"ستھرا پنجاب وژن\" کے تحت ٹینریز ایریا اور چینلز کی روزانہ بنیاد پر صفائی بھی یقینی بنائی جا رہی ہے ۔ ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ پلانٹ کو مکمل کپیسٹی کے ساتھ چلایا جائے اور لگونز کی ایکسیویشن کا عمل مقررہ مدت کے اندر ہر صورت مکمل کیا جائے ، ماحولیاتی آلودگی کا خاتمہ ضلعی انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے ۔ لگونز کی صفائی پلانٹ کے آپریشنز کی تکمیل کے لیے نہایت ضروری ہے ادارے کی مشینری کو فعال بنا دیا گیا ہے جبکہ ادارے کی ازسرِ تعمیر کے لیے متعلقہ کمپنی فزیبلٹی رپورٹ مرتب کر رہی ہے۔

