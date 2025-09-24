صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اربن ڈویلپمنٹ : واٹر سپلائی وسیوریج کی 15 سکیمیں تیار

  • لاہور
اربن ڈویلپمنٹ : واٹر سپلائی وسیوریج کی 15 سکیمیں تیار

لاہور (اپنے سٹی رپورٹر سے) کمشنر لاہور ڈویژن مریم خان کی زیر صدارت ترقیاتی سکیموں کا جائزہ و منظوری کیلئے ڈویژنل ڈویلپمنٹ ورکنگ کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔

 اجلاس میں کمیٹی کے سامنے اربن ڈویلپمنٹ سیکٹر کی واٹر سپلائی وسیوریج کی 15 سکیمیں منظوری کیلئے پیش کی گئیں جس میں واسا نے لاہور کنٹونمنٹ و والٹن بورڈ کیلئے لاہور ڈویلپمنٹ پروگرام کے تحت 8سکیموں، اے ڈی پی کے تحت 6سکیمیں اور پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کی 1 سکیم شامل ہے ۔ کمشنرلاہور کی زیر صدارت ڈویژنل کمیٹی نے پیش کردہ 15 سکیموں کا تفصیلا ًجائزہ لیا اور منظوری دی۔ کمشنرلاہور مریم خان نے کہا ہے کہ پرائس ویری ایشن کیلئے پیش کی جانے والی ترقیاتی سکیموں کیلئے مکمل وضاحت لازمی ہے ، پیش کردہ ترقیاتی سکیموں کی رواں مالی سال میں تمام ایس او پیز کے مطابق تکمیل لازمی ہونی چاہئے ۔ کمشنر لاہور نے کہا کہ ہر سکیم کی معیار اور ڈیڈلائن و ٹائم لائنز کیمطابق تکمیل ناگزیر ہے ۔اجلاس میں ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ لاہور ڈویژن جاوید رشید چوہان، ایم ڈی واسا غفران احمد، اسسٹنٹ ڈائریکٹر حافظ محمد اقبال سمیت لاہور ڈویژن کے ڈویلپمنٹ افسران نے شرکت کی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

میپکو، رینجرز اور پولیس کا بجلی چوروں کیخلاف مشترکہ آپریشن

والدین بچیوں کی ایچ پی وی ویکسین لازمی لگوائیں،عمرانہ توقیر

گندم سمگلنگ کی روک تھام‘ خانیوال میں اقدامات سخت

ویمن یونیورسٹی کا آئی ٹی سسٹم بیٹھ گیا،داخلوں میں مشکلات

ویمن یونیورسٹی مثبت سرگرمیوں کوفروغ دے رہی،کلثوم پراچہ

مقدمات کی تفتیش میرٹ پربروقت مکمل کرنے کی ہدایت

آج کے کالمز

ایاز امیر
کوئی احساسِ ایڈونچر ہونا چاہیے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
میاں عامر محمود بمقابلہ ٹی وی اینکرز
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
امن‘ ترقی اور عادلانہ معاشرے کا خواب
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈنمارک کے سائیکل سوار حکمران
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
دنیا بولی‘ پاکستان چپ رہا
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شانِ مصطفیﷺ کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر