صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لوکل سڑکوں کی مرمت کا کام فوری شروع کرنیکی ہدایت

  • لاہور
لوکل سڑکوں کی مرمت کا کام فوری شروع کرنیکی ہدایت

لاہور(سٹاف رپورٹر سے)پنجاب میں لوکل روڈز کی مرمت اور تعمیر کے منصوبے کو عملی شکل دینے کے لیے صوبائی وزیر تعمیرات و مواصلات ملک صہیب احمد بھرتھ کی زیر صدارت اہم اجلاس منعقد ہوا۔

اجلاس میں صوبے بھر کی سڑکوں کی سکیموں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا اور افسران کو ہدایات جاری کی گئیں۔اجلاس کے دوران بتایا گیا کہ منصوبے میں پانچ ہزار سے زائد سکیمیں شامل ہیں۔صوبائی وزیر نے ہدایت کی کہ صوبے بھر میں لوکل روڈز کی مرمت کا کام فوری طور پر شروع کیا جائے۔انہوں نے تمام ایکسینز کو ورکنگ پیپر جلد مکمل کرنے اور سکیموں کی نشاندہی کرنے کا حکم دیا۔سیلاب کے دوران بہترین کام کرنے پر ملتان، ڈی جی خان اور مظفر گڑھ کے عملے کو شاباش بھی دی گئی۔وزیر تعمیرات و مواصلات نے کہا کہ سیلاب سے متاثرہ شاہراہوں کی مرمت ترجیحی بنیادوں پر مکمل کی جائے گی۔اپروچ روڈز، ارٹیریل اور کلکٹر روڈز کی تعمیر تیزی سے جاری ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

میپکو، رینجرز اور پولیس کا بجلی چوروں کیخلاف مشترکہ آپریشن

والدین بچیوں کی ایچ پی وی ویکسین لازمی لگوائیں،عمرانہ توقیر

گندم سمگلنگ کی روک تھام‘ خانیوال میں اقدامات سخت

ویمن یونیورسٹی کا آئی ٹی سسٹم بیٹھ گیا،داخلوں میں مشکلات

ویمن یونیورسٹی مثبت سرگرمیوں کوفروغ دے رہی،کلثوم پراچہ

مقدمات کی تفتیش میرٹ پربروقت مکمل کرنے کی ہدایت

آج کے کالمز

ایاز امیر
کوئی احساسِ ایڈونچر ہونا چاہیے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
میاں عامر محمود بمقابلہ ٹی وی اینکرز
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
امن‘ ترقی اور عادلانہ معاشرے کا خواب
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈنمارک کے سائیکل سوار حکمران
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
دنیا بولی‘ پاکستان چپ رہا
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شانِ مصطفیﷺ کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر