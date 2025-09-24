صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یونٹ پر چھاپہ، 48 ہزار کلو جعلی مصالحہ جات ضبط

  • لاہور
یونٹ پر چھاپہ، 48 ہزار کلو جعلی مصالحہ جات ضبط

لاہور(اپنے سٹی رپورٹر سے)ڈی جی فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید نے اندرون شہر نسبت روڈ پر جعلسازی کا بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا، 48 ہزار کلو مختلف جعلی مصالحہ جات۔۔۔

 1000 کلو پیکنگ مٹیریل، 11 پیکنگ مشینیں، مکسنگ مشین ضبط کرکے جعلسازی کا مکروہ دھندہ کرنے پر یونٹ مالک کیخلاف مقدمہ درج کرا دیا گیا، 3 ٹرک ملاوٹی ناقص مصالحہ جات پر معروف برانڈ کی پیکنگ لگانے والا یونٹ پکڑا گیا، ڈی جی فوڈاتھارٹی نے بتایا ویجیلنس ٹیموں نے سپلائی چین کی طویل ریکی کر کے یونٹ کا پتہ لگایا، یونٹ میں جعلی مصالحہ جات کو معروف برانڈز کی نقلی پیکنگ لگائی جارہی تھی،موقع پر کیے گئے ٹیسٹ ناقص پائے جانے پر کارروائی عمل میں لائی گئی،یونٹ میں انتہائی لازم ریکارڈ عدم موجود، صفائی کے ناقص انتظامات پائے گئے ،پروسیسنگ ایریا میں واش روم، حشرات کی بھرمار، مصالحہ جات زمین پر رکھے پائے گئے، فوڈ سیفٹی ٹیموں کی بروقت کارروائی سے لاہوری مضر مصالحہ جات کھانے سے بچ گئے ، ڈی جی فوڈاتھارٹی نے کہا اصل کے نام نقل پیکنگ لگا کر جعلی اشیا فروخت کرنیوالے قوم کے دشمن ہیں، غذائی دہشتگردوں کے ہر ہتھکنڈے کو ناکام بنائیں گے۔

