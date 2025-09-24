سیکرٹری اطلاعات کا بزنس فسیلیٹیشن سنٹر کا دورہ
لاہور(خبر نگار)سیکرٹری اطلاعات وثقافت پنجاب طاہر رضا ہمدانی نے بزنس فسیلیٹیشن سنٹر لاہور کا دورہ کیا۔صوبائی سیکرٹری بزنس فسیلیٹیشن سنٹر کے تمام کاؤنٹرز پر گئے، سنٹر کی ورکنگ اور آپریشنل امور کا جائزہ لیا۔
منیجربزنس فسیلیٹیشن سنٹر عابد سلیم نے ادارے کی کارکردگی بارے بریفنگ دی۔سیکرٹری اطلاعات نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہاکہ معاشی سرگرمیوں کے فروغ میں پنجاب کے 6 بزنس فسیلیٹیشن سنٹر کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں اور کاروباری سہولت مراکز کے قیام سے سرمایہ کاری میں حائل رکاوٹیں دور ہوئی ہیں۔