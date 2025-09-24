صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایل ڈی اے سکولوں کا تعلیمی معیار زبوں حالی کا شکار

  • لاہور
لاہور(شیخ زین العابدین)کروڑوں روپے کے خسارے کے باوجود ایل ڈی اے سکولوں کا تعلیمی معیار بہتر نہ ہو سکا،اتھارٹی نے بجٹ اجلاس میں اس تشویشناک صورتحال پر سخت نوٹس لیا۔سکولوں کے اخراجات پر 40 کروڑ روپے کا خسارہ رپورٹ ہوا،خسارے پر قابو پانے اور معیارِ تعلیم بلند کرنے کے لیے کمیٹی قائم کر دی گئی۔

دستاویزات کے مطابق لاہور ڈویلپمنٹ اتھارٹی کے بجٹ اجلاس میں اخراجات کے مختلف پہلوؤں پر تفصیلی غور کیا گیا۔ اجلاس میں انکشاف ہوا کہ ایل ڈی اے سکولز کے آپریشنل اخراجات پر تقریباً 40 کروڑ روپے کا خسارہ برداشت کرنا پڑ رہا ہے ۔ بھاری خسارے کے باوجود یہ امر سامنے آیا کہ ایل ڈی اے سکولز کا تعلیمی معیار جدید تقاضوں کے مطابق نہیں ہے ۔ جس پر اتھارٹی نے نہ صرف تشویش کا اظہار کیا بلکہ معیار تعلیم بہتر بنانے اور خسارہ کم کرنے کے لیے ہنگامی اقدامات کی ہدایت بھی کر دی۔اتھارٹی نے فیصلہ کیا کہ بجٹ خسارے کو مرحلہ وار ختم کرنے اور معیاری تعلیم کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دی جائے۔ کمیٹی کا کنوینر ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ہیڈکوارٹرز کو مقرر کیا گیا ہے جبکہ ڈائریکٹر ایجوکیشن، ڈائریکٹر فنانس اور ڈائریکٹر ہاؤسنگ ٹین بھی کمیٹی کا حصہ ہوں گے۔ کمیٹی کو ہدایت کی گئی ہے کہ ایل ڈی اے سکولز کے لیے قابلِ عمل ماڈل تجویز کرے جس میں آؤٹ سورسنگ، پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ تعاون یا جوائنٹ وینچر جیسے آپشنز شامل ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ بجٹ پر بوجھ کم کیا جائے اور تعلیمی معیار کو بہتر خطوط پر استوار کیا جا سکے۔ ڈی جی ایل ڈی اے کا کہنا ہے کہ بجٹ خسارہ اور تعلیمی معیار دونوں اہم ہیں اور اتھارٹی انہیں ساتھ ساتھ بہتر بنانے کے لیے پرعزم ہے۔

