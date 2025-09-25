الہ آباد:وارڈ نمبر 1کاسیوریج سسٹم بند،زندگی اجیرن
الہ آباد (نمائندہ دنیا)الہ آبادوارڈ نمبر 1 محلہ حاجی لکھے خاں کا سیوریج سسٹم ناکارہ ہونے سے گندہ پانی آبادی میں کھڑا ہونے سے بیماریاں پھیلنے کے خدشات سر پر منڈلانے لگے۔۔۔
بدبو سے مکین پریشان، مچھروں کی بھرمار نے زندگی اجیرن کر دی ۔مکین گھروں تک محدود ہوکر رہ گئے ، نمازی مسجد تک نہیں پہنچ سکتے ۔ علاقہ مکینوں افضل ، مشتاق ، احمد علی ، انور ، حبیب ، ذکر علی ، رانا لیاقت ، کمال خاں ، اقبال خاں اور روشن خاں و دیگر نے کمشنر اور ڈپٹی کمشنر قصور سے فوری نوٹس لیکر سیوریج کی بحالی کا مطالبہ کیا ہے۔