شہر ی ڈکیتی مزاحمت پر شدیدزخمی ،لاکھوں کے ڈاکے

  • لاہور
شہر ی ڈکیتی مزاحمت پر شدیدزخمی ،لاکھوں کے ڈاکے

مریدکے ،قصور(نمائندگان دنیا)تھانہ صدر مریدکے کاعلاقہ میں شہر ی ڈکیتی مزاحمت پر شدیدزخمی ،وارداتوں میں لاکھوں روپے ،سامان لوٹ لیا گیا۔

گزشتہ رات چوہڑہ کے نواحی ڈیرہ کا رہائشی ساجد نامی شادی سے واپس گھر جا رہا تھا کہ اسے ڈاکو مزاحمت پر فائرنگ کر کے شدید زخمی کرکے ہزاروں روپے اور قیمتی موبائل چھین کر فرار ہو گئے ۔ اطلاع پر ریسکیو اہلکاروں نے ساجد کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال سے ابتدائی طبی امداد کے بعد نازک حالت میں لاہور ہسپتال منتقل کر دیا۔پولیس تھانہ صدر قصور کے علاقہ کھارا سے ڈاکوؤں نے رمضان سے 20ہزاروموبائل ، فتح پور سے کھائی ہٹھاڑ کے رہائشی شبیر سے 50 ہزار،اٹھیل پورمیں سلیم انور سے 54 ہزاروموبائل ، پریم نگر میں جاگووالا کے اشرف سے ہزاروں روپے وموبائل،بائی پاس کھڈیاں چونیاں سے بونیکی اوتاڑ کے خالد عباس سے 65 ہزار و دوموبائل،جھنڈوالامیں سلیم سے نقدی وموبائل ،میگھاموڑ پتوکی کے قریب آصف سے نقدی چھین لی۔ مستے کے سے کھیم کرن روڈ سے سیلاب متاثرہ عبدالرزاق کی بھینس چور لے گئے ۔

