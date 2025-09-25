صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فلڈ ریلیف کیمپس میں متاثرین کی امدادجاری

  • لاہور
قصور(نمائندہ دنیا)دریائے ستلج میں گنڈاسنگھ والا کے مقام پر پانی کی سطح میں واضح کمی ہونا شروع ، تلوار پوسٹ کے مقام پر پانی کا بہاؤ49 ہزار300 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔

بھارت کی جانب سے ستلج میں چھوڑے گئے پانی کی سطح مسلسل نیچے آنے پر ملحقہ دیہاتوں کے افراد نے گھروں کو لوٹنا شروع کردیا جبکہ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے ڈی پی ایس، گورنمنٹ ہائی سکول گنڈا سنگھ والا اور شیخ پورہ نو میں قائم کیے گئے فلڈ ریلیف کیمپس میں مقیم سیلاب زدگان کو کا کھانے ، بچوں کو دو وقت دودھ اور مویشیوں کو چارے کی فراہمی بلاتعطل جاری ہے ۔ سیلاب متاثرہ علاقوں کی بحالی کیلئے سروے بھی شروع کردیا گیا ہے۔

