شیخوپورہ:کمشنر نے 5بازاروں کوماڈل بنانے کاسنگ بنیاد رکھ دیا

  • لاہور
شیخوپورہ:کمشنر نے 5بازاروں کوماڈل بنانے کاسنگ بنیاد رکھ دیا

شیخوپورہ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)کمشنرلاہور ڈویژن مریم خان نے ڈپٹی کمشنر شاہد عمران مارتھ اورمرکزی انجمن تاجران کے عہدیداروں میاں ذیشان پرویز،ملک پرویزاقبال،شیخ عظیم جاوید، یعقو ب بگا،احمد خورشید کے ہمراہ بیوٹیفکیشن پلان کے تحت5بازاروں کوماڈل بنانے کاسنگ بنیاد رکھ دیا۔

اس موقع پراے ڈی سی آرعثمان اجلیس، اے ڈی سی جی نعمان ڈوگر، اے سی سیف السلام خٹک،سی اوضلع کونسل شہریاروڑائچ ،سی اومیونسپل کمیٹی فرحان شاہ،ایکسین حسنین حفیظ ، تاجررہنمارانا مہران فیاض،حاجی عباس، خالد جاوید،سیٹھ عظیم،میاں انیس،میاں اشفاق ،رانا عمران ،شیخ فاروق ہیربھی موجودتھے ۔اس موقع پرکمشنرنے کہا بازاروں کی بیوٹیفکیشن کا کام مقرر وقت میں مکمل کروایا جائیگا ۔ انجمن تاجران کے مطالبہ پر دکانوں کے آگے ڈسپلے اور شیڈ بھی پلان میں شامل کئے گئے ہیں،شہرمیں 5نئے ریڑھی بازار بنائے جارہے ہیں،سیلاب متاثرین کے نقصان کا بھی ازالہ کیا جائیگا۔

