عوام کو ریلیف،تبدیلی :جماعت اسلامی کی پبلک کیئر کمیٹی قائم

  • لاہور
عوام کو ریلیف،تبدیلی :جماعت اسلامی کی پبلک کیئر کمیٹی قائم

شیخوپورہ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)جماعت اسلامی کے ضلعی امیر زاہدعمران کوروٹانہ نے کہاہے کہ جماعت اسلامی نے گراس روٹ لیول پر عوام کو حقیقی ریلیف اور تبدیلی کیلئے پبلک کیئر کمیٹی قائم کردی ہے جو ضلع کے عوام کی محرومیوں کے ازالہ کیلئے کرداراداکریگی۔

کمیٹی سب سے پہلے ضلع کے عوام کے دیرینہ مطالبے ٹرانسپورٹ پر کام کریگی یہاں نہ توکوئی سرکاری بس سٹینڈ ہے اورنہ ہی معیاری پبلک ٹرانسپورٹ ہے جس پر ضلع شیخوپورہ کے طلبہ اورملازمین لاہور جاسکیں۔حکومت فی الفور شیخوپورہ کیلئے بھی الیکٹرک بسیں فراہم کرے ،الیکٹر ک بسوں کے پلان میں ضلع شیخوپورہ کو کٹ کرنازیادتی ہے ۔وفاقی وزیر رانا تنویر حسین ضلع اورتحصیلوں میں ای بسوں کے روٹ منظورکروائیں ۔ پبلک کیئرکمیٹی میں سیوریج ،واٹرسپلائی،ماحولیاتی آلودگی ودیگر مسائل حل کیلئے عوامی مشاورت کو یقینی بنایا جا ئیگا ۔ان خیالات کااظہارانہوں نے پریس کانفرنس میں کیا اس موقع پر میاں اسد اﷲ، پروفیسر جاوید سندھو، امتیاز بھلا، زاہد جاوید ، رانا لیاقت ،مبشر انصاری موجودتھے ۔ میاں اسداﷲضلعی کنوینئر ،پروفیسرجاویدسندھوسیکرٹری ضلعی کیئرکمیٹی جبکہ زاہدجاوید تحصیل صفدرآباد، ظہیربابرمریدکے ، سلمان ورک شرقپور، سرفرازورک فیروزوالہ ، جاوید سندھوشیخوپورہ کے کنوینئرہونگے ۔ 

