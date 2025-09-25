اوورسیز پاکستانی کمیٹی کا اجلاس ، مسائل حل کرنیکی ہدایت
قصور(نمائندہ دنیا)ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو شرینہ جونیجو اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل سلمون ایوب کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ اوورسیز پاکستانی کمیٹی کا اجلاس ڈی سی کمیٹی روم میں ہوا۔
اسسٹنٹ کمشنر پتوکی نشتر رحمن لودھی، پولیس و دیگر متعلقہ اداروں کے افسروں نے شرکت کی۔ اوورسیز پاکستانیوں کے زیر التوا کیسز اور ابتک کی کارکردگی پربریفنگ دی گئی۔ اوور سیز کی 18درخواستوں پر سماعت ہوئی ، 4درخواستیں نمٹا کر باقی مزید کارروائی کیلئے متعلقہ محکمہ جات کو بھیج کر رپورٹ کرنے اورمحکموں کے افسروں کو اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنیکی ہدایت کی گئی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر زنے کہا اوورسیز پاکستانیوں کا کوئی کیس التوا میں نہ رکھا جائے۔