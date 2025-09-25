صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب کے سکولوں میں نئے 1500 آپریشنل ہیڈز تعینات

  • لاہور
پنجاب کے سکولوں میں نئے 1500 آپریشنل ہیڈز تعینات

لاہور (خبر نگار) پنجاب کے سکولوں میں نئے تعینات 1500 آپریشنل ہیڈز کے لیے خوشخبری کا اعلان کر دیا گیا ہے۔

محکمہ سکول ایجوکیشن کے مطابق اوپن ٹرانسفر راؤنڈ میں اوپی ایس ہیڈز کی تمام نشستیں بلاک کر دی گئی ہیں تاکہ پہلے سے تعینات افسران اپنی ذمہ داریاں بہتر طور پر انجام دے سکیں۔ذرائع کے مطابق صرف لاہور میں 30 کے قریب سکولوں میں آپریشنل ہیڈز رواں ہفتے تعینات کیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے ڈائریکٹر سکول ایجوکیشن آصف گوہر نے کہا ہے کہ آپریشنل ہیڈز کی اسامیوں کو بلاک کرنا محکمہ سکول ایجوکیشن کا احسن فیصلہ ہے۔

