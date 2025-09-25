صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب یونیورسٹی :ریلی نکالنے ،دیگر سرگرمیوں کیخلاف 37طلبا کو سزائیں

  • لاہور
پنجاب یونیورسٹی :ریلی نکالنے ،دیگر سرگرمیوں کیخلاف 37طلبا کو سزائیں

لاہور(خبر نگار)پنجاب یونیورسٹی میں ریلی نکالنے اور دیگر خلاف ضابطہ سرگرمیوں پر طلبا کیخلاف کارروائیاں جاری ،37طلبا کو مختلف سزائیں دے دی گئیں۔

انتظامیہ نے جن طلبا کوسزائیں دیں ،ان میں محمد عماد اختر،محمد عمار خان، حاجی زین سرفراز،عاطف نواز،محمد سمیع اللہ، محمد فاروق، شعیب عامر فخری، حنین عارف شامل ہیں ، محمد ابرارکی معافی کو قبول کرتے ہوئے سٹوڈنٹ شپ بحال کردی۔ محمد فاروق کارزلٹ روک دیا جبکہ محمد اسرار پر یونیورسٹی احاطے میں داخل ہونے پر سختی سے پابندی لگا دی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سیلابی علاقوں کا سروے،شفافیت یقینی بنانے کا حکم

والدین بیٹیوں کو ویکسین لازمی لگوائیں:عمرانہ توقیر

رکشوں میں اوورلوڈنگ برداشت نہیں ہوگی :اسماعیل کھاڑک

زرعی نقصانات ،رپورٹ 3ہفتے میں مکمل ہوگی، عاشق کرمانی

حقیقی متاثرین کا شفاف ڈیٹا حکومت کو بھیجا جائے گا:ڈپٹی کمشنر

بستی خدائی:سیلاب متاثرین کیلئے مصطفائی خیمہ بستی قائم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
محمد شاہ اور نادر شاہ (نیا ایڈیشن)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمیں اپنی جنگ خود ہی لڑنا پڑے گی
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
متبادل تہذیبی ماڈل
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ٹرمپ کا جنرل اسمبلی سے خطاب
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
قاتل یا مسیحا
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے…(5)
مفتی منیب الرحمٰن