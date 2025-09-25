پنجاب یونیورسٹی :ریلی نکالنے ،دیگر سرگرمیوں کیخلاف 37طلبا کو سزائیں
لاہور(خبر نگار)پنجاب یونیورسٹی میں ریلی نکالنے اور دیگر خلاف ضابطہ سرگرمیوں پر طلبا کیخلاف کارروائیاں جاری ،37طلبا کو مختلف سزائیں دے دی گئیں۔
انتظامیہ نے جن طلبا کوسزائیں دیں ،ان میں محمد عماد اختر،محمد عمار خان، حاجی زین سرفراز،عاطف نواز،محمد سمیع اللہ، محمد فاروق، شعیب عامر فخری، حنین عارف شامل ہیں ، محمد ابرارکی معافی کو قبول کرتے ہوئے سٹوڈنٹ شپ بحال کردی۔ محمد فاروق کارزلٹ روک دیا جبکہ محمد اسرار پر یونیورسٹی احاطے میں داخل ہونے پر سختی سے پابندی لگا دی۔