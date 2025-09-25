صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تعلیمی اداروں میں ویسٹ سیگریگیشن کی خلاف 1لاکھ جرمانہ

  • لاہور
لاہور(خبر نگار)پنجاب ماحولیاتی تحفظ ایجنسی کا بڑا اقدام، تعلیمی اداروں میں ویسٹ سیگریگیشن لازمی قرار دے دی گئی۔ خلاف ورزی پر بھاری جرمانے عائد ہوں گے۔نوٹیفکیشن جاری کردیاگیا۔

تفصیلات کے مطابق پنجاب ماحولیاتی تحفظ ایجنسی نے ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے تعلیمی اداروں کو ویسٹ سیگریگیشن کا پابند کر دیا ہے ۔ای پی اے کی ہدایت کے مطابق 30 ستمبر تک تعلیمی اداروں میں رنگ دار کوڈڈ ڈبے لگانا لازمی ہوگا۔یکم اکتوبر سے ای پی اے کی ٹیمیں انسپکشن شروع کریں گی اور خلاف ورزی کی صورت میں ایک لاکھ روپے جرمانہ عائد ہوگا، جبکہ مسلسل خلاف ورزی کرنے پر یومیہ ایک ہزار روپے دینا پڑے گا۔ماحول دوست اقدامات کرنے والے اداروں کو سمارٹ ویسٹ سرٹیفائیڈ اسٹیٹس دینے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ ای پی اے حکام کا کہنا ہے کہ یہ اقدام نہ صرف اداروں بلکہ نئی نسل میں بھی ماحول دوست عادات کو فروغ دے گا۔ماحولیاتی تحفظ ایجنسی کا کہنا ہے کہ ویسٹ سیگریگیشن پر عملدرآمد ہی صاف اور سرسبز پنجاب کی ضمانت ہے۔

