2 رکنی موٹر سائیکل چور گروپ مال مسروقہ سمیت گرفتار

  • لاہور
2 رکنی موٹر سائیکل چور گروپ مال مسروقہ سمیت گرفتار

لاہور (کرائم رپورٹر) غالب مارکیٹ پولیس، دوران کارروائی 2 رکنی موٹر سائیکل چور گروپ مال مسروقہ سمیت گرفتار کرلیا۔

 ترجمان کے مطابق غالب مارکیٹ پولیس نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کے دوران نرسری پارک مین مارکیٹ سے موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں ملوث ملزمان سعید اور احمد کو گرفتار کر کے ملزمان سے شاہدرہ و مناواں سے چوری ہونے والی 2 موٹر سائیکل ،2 پستول برآمد کر کے مقدمات درج کر لیے ۔دریں اثنا گڑھی شاہو پولیس نے ملزم رضا کو دوران پٹرولنگ علامہ اقبال روڈ گڑھی شاہو سے گرفتار کرکے دوران تلاشی ملزم سے شاپر میں چھپائی ہوئی 680 گرام ہیروئن برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا ۔پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم رضا آن لائن آرڈر پر مطلوبہ لوکیشن پر ہیروئن سپلائی کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے ۔ادھر غازی آباد پولیس نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کے دوران ملزم نوید اور تنویر سے ہزاروں مالیت کی 80 پتنگیں، 02 ڈور کے پنے اور 03قاتل کیمیکل ڈور کی چرخیاں برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔

