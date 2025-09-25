تھانہ کوٹ لکھپت کے سب انسپکٹر کا دنیا نیوز کے عملے پر تشدد
لاہور(اپنے سٹاف رپورٹر سے)گورنر پنجاب کی تقریب کے دوران دنیا نیوز کے عملے کو سب انسپکٹر نے تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔
ایری گیشن ہاؤسنگ سکیم میں بلاول بھٹو کی سالگرہ اور ورکرز کنونشن کی تقریب کے دوران لائیو کوریج کے دوران چند رائے گاؤں کے چوکی انچارج نے پولیس گاڑی کے ساتھ لگی لاہور نیوز کی ڈی ایس این جی فوری ہٹانے کاکہا اورایسانہ کرنے پرسب انسپکٹر غلام مرتضیٰ نے ڈرائیور وقار پر تشدد شروع کردیا، انجینئر عمر آصف کے ویڈیو بنانے پر سب انسپکٹرنے انہیں بھی مارنا شروع کردیا اور موبائل چھین کر زمین پر پھینک دیا ۔انجینئر عمر آصف نے تھانہ کوٹ لکھپت پولیس کو مقدمہ کیلئے درخواست دیدی۔