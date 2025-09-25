باغبانپورہ بازار میں زیورات تنازع پر تشدد،خاتون زخمی
لاہور(آن لائن)باغبانپورہ بازار میں خاتون کو وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا جس کے باعث وہ زخمی ہو گئی۔ ایف آئی آر کے مطابق 17 لاکھ روپے مالیت کے زیورات کے تنازع پر ملزموں نے خاتون کو گھیر لیا اور رقم کے جھگڑے پر دھمکایا۔
ملزم نے لوہے کے راڈ سے خاتون کے چہرے پر زور دار وار کیا جبکہ دیگر ملزمان نے مکوں اور ڈنڈوں سے بے دردی سے پیٹا۔ایف آئی آر میں درج ہے کہ بازار میں خاتون کی چیخ و پکار پر لوگ تماشائی بنے رہے جبکہ خاتون زخمی حالت میں زمین پر گر گئی اور ملزموں نے جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دیں۔