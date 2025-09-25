پنجاب اسمبلی اور یونیسف میں مفاہمتی یادداشت پردستخط
لاہور (سیاسی نمائندہ) سیکرٹری جنرل پنجاب اسمبلی چودھری عامر حبیب اور یونیسف پاکستان کی کنٹری ریپرزنٹیٹو پرنیل آئرن سائیڈ کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہوئے۔
معاہدے کے تحت بچوں کے حقوق، تعلیم، صحت اور سماجی ترقی کے فروغ کے لیے اشتراک کیا جائے گا۔ یونیسف پنجاب اسمبلی کو تکنیکی معاونت فراہم کرے گا اور پارلیمانی کاکسز برائے بچوں کے حقوق، خصوصی بچوں، خواتین اور ایس ڈی جیز ٹاسک فورس کی معاونت کرے گا۔ مزید برآں یونیسف سٹینڈنگ کمیٹیوں کو شواہد اور ڈیٹا کی بنیاد پر پالیسی سازی میں مدد دے گا اور بجٹ کے سماجی اثرات پر پبلک اخراجات کا ریویو بھی کرے گا۔