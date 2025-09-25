صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یوم سیاحت، ٹی ڈی سی پی کے زیراہتمام واک کاانعقاد

  • لاہور
یوم سیاحت، ٹی ڈی سی پی کے زیراہتمام واک کاانعقاد

لاہور(خبر نگار)یومِ سیاحت کے موقع پر ٹورازم ڈویلپمنٹ کارپوریشن آف پنجاب کے زیرِ نگرانی ایک شاندار سیاحت واک کا انعقاد کیا گیا، جس میں خصوصی طور پر میگنیفیسنٹ پنجاب پروگرام کے انٹرنز نے شرکت کی۔

اس موقع پر نوجوانوں کو پنجاب کے مختلف تاریخی و سیاحتی مقامات کی سیر کرائی گئی تاکہ وہ صوبے کے ورثے ، ثقافتی تنوع اور قدرتی حسن کو قریب سے دیکھ سکیں۔ اس تقریب کا مقصد نوجوان نسل کو یہ شعور دینا تھا کہ سیاحت صرف تفریح نہیں بلکہ ایک بڑی معاشی اور سماجی طاقت ہے ۔ اس کے ذریعے نہ صرف ملک کی معیشت مضبوط ہوسکتی ہے بلکہ دنیا کے سامنے پاکستان کا مثبت اور خوبصورت چہرہ بھی اجاگر کیا جاسکتا ہے ۔سیکرٹری ٹورازم ڈیپارٹمنٹ ڈاکٹر احسان بھٹہ نے اس موقع پر انٹرنز سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سیاحت ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی بننے کی صلاحیت رکھتی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب قدرتی حسن، تاریخی ورثے اور ثقافتی رنگوں سے مالا مال خطہ ہے اور اس کے فروغ میں نوجوانوں کا کردار نہایت اہم ہے ۔ڈاکٹر احسان بھٹہ نے مزید کہا کہ سیاحت نہ صرف روزگار اور معیشت کے نئے دروازے کھولتی ہے بلکہ یہ ہماری ثقافت اور روایتوں کو زندہ رکھنے کا بھی بہترین ذریعہ ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

بسیں کم، روٹس طویل، مسافر انتظار کی سولی پر لٹکنے لگے، الیکٹرو بس منصوبہ مسائل کا شکار

سیلاب زدہ خاندانوں کی بحالی حکومت کی اولین ترجیح : کمشنر

ویکسین سروائیکل کینسر سے بچائو کیلئے انتہائی اہم:شیریں گل

ڈی سی میانوالی کی زیر صدارت ویکسی نیشن مہم کا جائزہ اجلاس

بھیرہ کے تاریخی ورثہ کی بحالی،سیاحت منصوبے کی منظوری:کمشنر

بھاگٹانوالہ کی ہر بچی کو عالمی معیار کی تعلیم تک رسائی میر ا مشن :ڈاکٹر صائمہ مبشرہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
محمد شاہ اور نادر شاہ (نیا ایڈیشن)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمیں اپنی جنگ خود ہی لڑنا پڑے گی
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
متبادل تہذیبی ماڈل
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ٹرمپ کا جنرل اسمبلی سے خطاب
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
قاتل یا مسیحا
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے…(5)
مفتی منیب الرحمٰن