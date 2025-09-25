یوم سیاحت، ٹی ڈی سی پی کے زیراہتمام واک کاانعقاد
لاہور(خبر نگار)یومِ سیاحت کے موقع پر ٹورازم ڈویلپمنٹ کارپوریشن آف پنجاب کے زیرِ نگرانی ایک شاندار سیاحت واک کا انعقاد کیا گیا، جس میں خصوصی طور پر میگنیفیسنٹ پنجاب پروگرام کے انٹرنز نے شرکت کی۔
اس موقع پر نوجوانوں کو پنجاب کے مختلف تاریخی و سیاحتی مقامات کی سیر کرائی گئی تاکہ وہ صوبے کے ورثے ، ثقافتی تنوع اور قدرتی حسن کو قریب سے دیکھ سکیں۔ اس تقریب کا مقصد نوجوان نسل کو یہ شعور دینا تھا کہ سیاحت صرف تفریح نہیں بلکہ ایک بڑی معاشی اور سماجی طاقت ہے ۔ اس کے ذریعے نہ صرف ملک کی معیشت مضبوط ہوسکتی ہے بلکہ دنیا کے سامنے پاکستان کا مثبت اور خوبصورت چہرہ بھی اجاگر کیا جاسکتا ہے ۔سیکرٹری ٹورازم ڈیپارٹمنٹ ڈاکٹر احسان بھٹہ نے اس موقع پر انٹرنز سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سیاحت ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی بننے کی صلاحیت رکھتی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب قدرتی حسن، تاریخی ورثے اور ثقافتی رنگوں سے مالا مال خطہ ہے اور اس کے فروغ میں نوجوانوں کا کردار نہایت اہم ہے ۔ڈاکٹر احسان بھٹہ نے مزید کہا کہ سیاحت نہ صرف روزگار اور معیشت کے نئے دروازے کھولتی ہے بلکہ یہ ہماری ثقافت اور روایتوں کو زندہ رکھنے کا بھی بہترین ذریعہ ہے۔