تجاوزات کے خلاف آپریشن 653 دکانوں کا سامان ضبط

  • لاہور
تجاوزات کے خلاف آپریشن 653 دکانوں کا سامان ضبط

لاہور(اے پی پی)ڈپٹی کمشنر لاہور سید موسیٰ رضا نے آپریشن کرتے ہوئے 653 تجاوزات کا سامان ضبط جبکہ 2230 سے زائد غیر قانونی بینرز ہٹا دئیے ہیں۔

تحصیل نشتر میں کارروائی کے دوران 11 غیر قانونی مویشی باڑے سیل کر کے درجنوں مویشی رہائشی آبادی سے منتقل کیے گئے ۔ڈپٹی کمشنر لاہور نے واضح کیا کہ آپریشن بلا تفریق اور یکساں قانون کے اطلاق کے تحت جاری ہے ۔ انہوں نے کہا کہ آخری تجاوزات کے خاتمے تک آپریشن جاری رہے گا۔بازاروں اور پیدل چلنے والوں کے راستوں کو ہر صورت کلیئر رکھا جائے گا۔

