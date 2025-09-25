انفیکشن کی روک تھام کیلئے سرٹیفکیٹ پروگرام کا آغاز
لاہور (آن لائن) پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن نے انفیکشن کی روک تھام اور کنٹرول (آئی پی سی) پر جدید ای سرٹیفکیٹ پروگرام کا آغاز کر دیا ہے۔۔۔
جوشعبہ صحت کے مستندمعالجین اور عملہ کی صلاحیت بڑھانے کے لیے ایک اہم قدم ہے سی ای او پی ایچ سی ڈاکٹر محمد ثاقب عزیز نے ان پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے فیکلٹی ممبران اور طبی عملہ کو آن لائن تربیتی پروگرام میں شرکت کی ہدایت کریں، جو اس ماہ کے دوران مفت دستیاب ہے۔ ای سرٹیفکیشن کورس کا مختصر تعارف کراتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ پروگرام پی ایچ سی کے فراہمیِ صحت کے معیار پر عملدرآمدکو مزید بہتر بنانے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔