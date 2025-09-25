پینز سے لیڈی ڈاکٹر کی کار چوری ، چور کی 2 لاکھ کی ڈیمانڈ
لاہور(اپنے سٹاف رپورٹر سے)پنجاب انسٹی ٹیوٹ آف نیورو سائنسز (پینز) سے دن دیہاڑے لیڈی ڈاکٹر کی کار چوری ،لاہور نیوز نے کار چوری کی سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کرلی۔
چور نے کار واپس کرنے کے لیے کال کرکے 2لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کردی،دو لاکھ دیکر کر کار مال ون سے آکر وصول کرلو ۔لیڈی ڈاکٹر راحیلہ فرحین کے پرسنل موبائل نمبر پر چور نے کال کرکے 2لاکھ مانگے ۔مہران گاڑی ایل ای سی 9873 پینز جنرل ہسپتال کی پارکنگ سے چوری ہوئی،چور نے لیڈی ڈاکٹر کو 03174336465کے نمبر سے کال کرکے 2لاکھ ڈیمانڈ کی،پولیس مقدمہ درج کرلیا۔