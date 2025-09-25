صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فیشن ایونیو پر رات کو گاڑیوں کی انٹری بند ، واک ان کی اجازت

  • لاہور
لاہور(سٹاف رپورٹر سے)وائس چیئرمین ایل ڈی اے میاں مرغوب احمد نے گزشتہ روز ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق کے ہمراہ شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔

وائس چیئرمین ایل ڈی اے اور ڈی جی ایل ڈی اے نے حالی روڈ، ظہور الٰہی روڈ اور فیش ایونیو کا دورہ کیا۔ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق نے وائس چیئرمین ایل ڈی اے کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ گلبرگ سکیم کے مختلف بلاکس اور کمرشل کوریڈور میں سسٹین ایبل ماڈل پر ترقیاتی کام جاری ہیں۔فیشن ایونیو پر واک ان سٹریٹ بنائی گئی ہے۔ فیشن ایونیو پر شام 6 سے رات 12 بجے تک گاڑیوں کی انٹری بند جبکہ واک ان کی اجازت دی گئی۔

