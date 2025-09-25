ہندوتوا کی پالیسی شہروں کی تاریخ مسخ کررہی :مقررین
لاہور(خبر نگار)برصغیر کی ثقافتی روایات کی جڑیں وسط ایشیا ئی ممالک سے پیوست ہیں جسے بھارتی ریاست اور ہندوتوا کا شدت پسند نظریہ صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتا ہے۔
بھارتی ریاست اور ہندوتوا کی پالیسی مسلم بالخصوص مغل دور میں رکھے گئے نام اور بسائے گئے شہروں کی تاریخ مسخ کر رہی ہے ۔ ان خیالات کا اظہار پاکستان میں ازبکستان کے سفارتخانے ،ادارہ نظریہ پاکستان اور مسلم انسٹی ٹیوٹ کے باہمی تعاون سے پاکستان۔ازبکستان مشترکہ ثقافتی تاریخ کے عنوان سے منعقدہ کانفرنس سے مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کیا ۔ مقررین میں چیئرمین مسلم انسٹیٹیوٹ سلطان احمد علی ، فاروق الطاف سینئر وائس پریزیڈنٹ ادارہ نظریہ پاکستان ٹرسٹ ، معروف قانون دان پروفیسر ہمایوں احسان ، ڈاکٹر عظمت ممبر آف سینیٹ ازبکستان اینڈ ڈائریکٹر آف انسٹیٹیوٹ آف ہسٹری اینڈ سائنسزودیگر شامل تھے ۔مقررین نے کہا کہ پاکستان اور ازبکستان کا رشتہ علمی ،فکری، روحانی اور مذہبی بنیادوں پر قائم ہے ۔