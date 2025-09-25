صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہندوتوا کی پالیسی شہروں کی تاریخ مسخ کررہی :مقررین

  • لاہور
ہندوتوا کی پالیسی شہروں کی تاریخ مسخ کررہی :مقررین

لاہور(خبر نگار)برصغیر کی ثقافتی روایات کی جڑیں وسط ایشیا ئی ممالک سے پیوست ہیں جسے بھارتی ریاست اور ہندوتوا کا شدت پسند نظریہ صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتا ہے۔

بھارتی ریاست اور ہندوتوا کی پالیسی مسلم بالخصوص مغل دور میں رکھے گئے نام اور بسائے گئے شہروں کی تاریخ مسخ کر رہی ہے ۔ ان خیالات کا اظہار پاکستان میں ازبکستان کے سفارتخانے ،ادارہ نظریہ پاکستان اور مسلم انسٹی ٹیوٹ کے باہمی تعاون سے پاکستان۔ازبکستان مشترکہ ثقافتی تاریخ کے عنوان سے منعقدہ کانفرنس سے مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کیا ۔ مقررین میں چیئرمین مسلم انسٹیٹیوٹ سلطان احمد علی ، فاروق الطاف سینئر وائس پریزیڈنٹ ادارہ نظریہ پاکستان ٹرسٹ ، معروف قانون دان پروفیسر ہمایوں احسان ، ڈاکٹر عظمت ممبر آف سینیٹ ازبکستان اینڈ ڈائریکٹر آف انسٹیٹیوٹ آف ہسٹری اینڈ سائنسزودیگر شامل تھے ۔مقررین نے کہا کہ پاکستان اور ازبکستان کا رشتہ علمی ،فکری، روحانی اور مذہبی بنیادوں پر قائم ہے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

جدید ترین ٹرین سروس جلد شروع کر دی جائیگی ،چیئرمین سی ڈی اے

ڈرائیونگ لائسنس بنوانے کیلئے ٹریفک دفتر 24 گھنٹے کھلا رہے گا

ڈینگی کے خاتمہ کیلئے اقدامات کئے جائیں ،شازیہ رضوان

سی پی او کی کھلی کچہری، ناقص تفتیش پر سب انسپکٹر معطل

ایس ایس پی آپریشنز کی کھلی کچہری ،شہریوں کے مسائل سنے

شہریوں کو فوری اور بلا تفریق انصاف فراہم کیا جائے ، آر پی او

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
محمد شاہ اور نادر شاہ (نیا ایڈیشن)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمیں اپنی جنگ خود ہی لڑنا پڑے گی
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
متبادل تہذیبی ماڈل
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ٹرمپ کا جنرل اسمبلی سے خطاب
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
قاتل یا مسیحا
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے…(5)
مفتی منیب الرحمٰن