نیلا گنبد پارکنگ پلازہ ، محکمہ ماحولیات کا این اوسی جاری
لاہور (شیخ زین العابدین)لاہور کے سب سے مصروف اور رش والے علاقے میں پارکنگ کا دیرینہ مسئلہ حل کرنے کے لیے ایک بڑا منصوبہ شروع ہونے جا رہا ہے۔
نیلا گنبد میں زیر زمین پارکنگ پلازہ کی تعمیر کے لیے محکمہ ماحولیات نے ٹیپا کو این او سی جاری کر دیا ہے ۔تفصیلات کے مطابق محکمہ ماحولیات نے واضح کر دیا ہے کہ اس منصوبے پر تین سال کے اندر کام مکمل کرنا ہوگا۔ این او سی میں صاف لکھا گیا ہے کہ تعمیر کے دوران کسی درخت کو مجاز اتھارٹی کی منظوری کے بغیر نہیں کاٹا جا سکتا۔ ٹیپا کو ہدایت کی گئی ہے کہ چھ سے سات فٹ قد کے ایک ہزار درخت لگائے جائیں اور سہ ماہی بنیادوں پر ماحولیات سے متعلق رپورٹ بھی جمع کرائی جائے ۔شرائط کے مطابق تعمیر کے دوران انوائرمنٹل انجینئر کو سپروائز کے طور پر تعینات کرنا لازمی ہوگا، جبکہ بلڈنگ میٹریل سڑکوں پر رکھنے پر مکمل پابندی ہوگی۔ میٹریل کو صرف حفاظتی شیٹ میں محفوظ کر کے رکھا جائے گا۔ مزید برآں مٹی اور دھول کے خاتمے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر پانی کا چھڑکاؤ کرنے کی بھی ہدایت دی گئی ہے۔