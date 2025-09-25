صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ای او بی آئی : ملازمین کی کمی سے لاکھوں پنشنرز کومشکلات

  • لاہور
لاہور (عاطف پرویز سے) ایمپلائز اولڈ ایج بینیفٹ انسٹی ٹیوشن (ای او بی آئی) میں افسران اور ملازمین کی شدید کمی کے باعث لاکھوں محنت کش اور پنشنرز مشکلات کا شکار ہیں۔

کھربوں روپے کے اثاثے رکھنے والے اس ادارے کا مستقل چیئرمین بھی تاحال تعینات نہیں ہو سکا، جس سے انتظامی بحران مزید گہرا ہو گیا ہے ۔ذرائع کے مطابق ادارے میں منظور شدہ پندرہ سو اسامیوں کے مقابلے میں صرف چھ افسران اور ملازمین ڈیوٹی سرانجام دے رہے ہیں، جبکہ آٹھ سو سے زائد اسامیاں مستقل طور پر خالی پڑی ہیں۔ افسران کی کمی کے باعث ورکرز اور پنشنرز کو اپنے واجبات کے حصول کے لیے طویل انتظار اور دفاتر کے چکر لگانے پڑ رہے ہیں۔ای او بی آئی ایمپلائز فیڈریشن پاکستان کے صدر عطا محمد خان نے کہا ہے کہ مستقل چیئرمین کی عدم تعیناتی اور ہزاروں خالی اسامیوں کی وجہ سے ادارے کے کھربوں روپے کے اثاثے غیر مؤثر انتظامی ڈھانچے کی نذر ہو رہے ہیں۔

