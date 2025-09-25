خراب سنگل فیز میٹرز پرانے میٹرز سے بدلنے کافیصلہ
لاہور(آن لائن)لیسکو نے سنگل فیز میٹرز کی قلت کے باعث خراب اور جلنے والے میٹرز کو پرانے درست حالت میں موجود میٹرز سے تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
اس سلسلے میں نیٹ میٹرنگ پراجیکٹ یا ایکسٹنشن آف لوڈ کی بنیاد پر اتارے گئے میٹرز بھی دوبارہ نصب کیے جائیں گے ۔کمپنی ذرائع کے مطابق لیسکو کے پاس سنگل فیز میٹرز کا نیا سٹاک ختم ہو چکا ہے ، جس کے بعد تمام دفاتر سے اتارے گئے میٹرز کی ایم اینڈ ٹی رپورٹس طلب کی گئیں۔مزید بتایا گیا کہ ان میٹرز کو بعد ازاں فیلڈ سٹورز سے ای آر پی کے تحت جاری کر کے صارفین کے کنکشنز پر نصب کیا جائے گا اور میٹر چینج آرڈر کے تحت رپورٹ کیا جائے گا۔لیسکو کے سسٹم میں اس وقت تقریباً 62 ہزار سنگل فیز میٹرز کو ڈیفیکٹو کوڈ لگا کر ظاہر کیا گیا ہے ۔