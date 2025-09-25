پی پی ایس سی: 200 اسامیوں کیلئے امتحان کے نتائج
لاہور(خبر نگار)پنجاب پبلک سروس کمیشن نے سپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن میں ڈینٹسٹ کی 200اسامیوں سمیت ریونیو ڈیپارٹمنٹ، فنانس ڈیپارٹمنٹ، لوکل گورنمنٹ اینڈ کمیونٹی ڈویلپمنٹ کی اسامیوں کے تحریری اور حتمی نتائج کا اعلان کر دیا ہے۔
تفصیلات کے مطابق 14 اسامیاں موزوں امیدوار نہ ملنے کی وجہ سے خالی رہ گئیں۔ریونیو ڈیپارٹمنٹ / ڈپٹی کمشنر آفس مری میں جونیئر کلرک کی 15 اسامیوں کے لیے تحریری امتحان کے نتیجے میں 05 امیدوار ٹائپنگ و پروفیشینسی ٹیسٹ کے لیے کامیاب ہوئے ہیں، جبکہ اقلیتوں اور ملازمین کے کوٹے پر کوئی امیدوار دستیاب نہیں ہو سکا۔لوکل فنڈ آڈٹ، پنجاب (فنانس ڈیپارٹمنٹ) میں آڈیٹر (ساہیوال) کی ایک اسامی کے لیے تحریری امتحان اور ایم ایس آفس پروفیشینسی ٹیسٹ کے بعد 05 امیدوار انٹرویو کے لیے کامیاب قرار پائے ہیں۔لوکل گورنمنٹ اینڈ کمیونٹی ڈویلپمنٹ ڈیپارٹمنٹ میں اکاؤنٹنٹ کی 35 اسامیوں پر امیدواروں کو حتمی طور پر کامیاب قرار دیا گیا ہے ، جبکہ 4 اسامیاں اقلیتوں کے کوٹے پر موزوں امیدوار نہ ملنے کے باعث خالی رہ گئیں۔محکمہ آبپاشی (سرگودھا) میں جونیئر کمپیوٹر آپریٹر کی 72 اسامیوں پر امیدوار کامیاب قرار پائے ہیں۔