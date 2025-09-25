صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب اسمبلی میں قائمہ کمیٹی برائے توانائی کا اجلاس

  • لاہور
لاہور(سیاسی نمائندہ)پنجاب اسمبلی میں قائمہ کمیٹی برائے توانائی کا اجلاس،اجلاس چیئرمین احمر رشید بھٹی کی زیر صدارت ہوا،محکمہ توانائی کی نمائندگی سیکرٹری ڈاکٹر فرخ نوید اور دیگر افسران نے کی۔

اجلاس میں رواں مالی سال کے اخراجات، انتظامی ڈھانچے ، عملے اور اہم قانون سازی کا جائزہ لیا گیا۔قائد اعظم تھرمل پاور منصوبے پر پریزنٹیشن بھی دی گئی۔چیئرمین قائمہ کمیٹی احمر رشید بھٹی نے ہدایت کی کہ عوامی شکایات، خصوصاً اوور بلنگ پر، شکایتی نظام کو بہتر بنایا جائے ۔120 دن کی شکایات کے حل کی مدت طویل ہے ، اس کو کم کیا جائے ۔کمیٹی نے گرمیوں میں ٹرانسفارمر خراب ہونے پر بھی تشویش ظاہر کی۔

