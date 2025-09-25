علامہ اقبال میڈیکل کالج کا کانووکیشن،ڈگریاں تقسیم
لاہور(اے پی پی)علامہ اقبال میڈیکل کالج کے 22 ویں کانووکیشن کا انعقاد ہوا جس میں وزیر صحت پنجاب خواجہ سلمان رفیق نے بطور مہمان خصوصی اور سابق وزیر صحت پروفیسر جاوید اکرم نے کانووکیشن میں بطور گیسٹ آف آنر شرکت کی۔
اس موقع پر چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ ڈاکٹر گوہر اعجاز، پرنسپل علامہ اقبال میڈیکل کالج پروفیسر طیبہ وسیم، پرو وائس چانسلر یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز پروفیسر نادیہ نسیم، فیکلٹی ممبران، فریش گریجوایٹس اور ان کے والدین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔مہمانان خصوصی نے بیسٹ گریجوایٹ ڈاکٹر عبداﷲ و دیگر نمایاں گریجوایٹس کو گولڈ و سلور میڈلز اور ایم بی بی ایس کی ڈگریاں تقسیم کیں۔خواجہ سلمان رفیق نے کہاکہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کیلئے شعبہ صحت میں بہتری اولین ترجیح ہے ۔انہوں نے کہاکہ حکومت پنجاب لاہور میں نواز شریف انسٹی ٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ،لاہور اور سرگودھا میں نواز شریف انسٹی ٹیوٹس آف کارڈیالوجی اور بہاول پورو راولپنڈی میں نئے چلڈرن ہسپتال بھی بنارہی ہے ۔ہمارے فریش گریجوایٹس اس ادارے کے سفیرہوں گے ۔