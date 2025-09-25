صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

علامہ اقبال میڈیکل کالج کا کانووکیشن،ڈگریاں تقسیم

  • لاہور
علامہ اقبال میڈیکل کالج کا کانووکیشن،ڈگریاں تقسیم

لاہور(اے پی پی)علامہ اقبال میڈیکل کالج کے 22 ویں کانووکیشن کا انعقاد ہوا جس میں وزیر صحت پنجاب خواجہ سلمان رفیق نے بطور مہمان خصوصی اور سابق وزیر صحت پروفیسر جاوید اکرم نے کانووکیشن میں بطور گیسٹ آف آنر شرکت کی۔

اس موقع پر چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ ڈاکٹر گوہر اعجاز، پرنسپل علامہ اقبال میڈیکل کالج پروفیسر طیبہ وسیم، پرو وائس چانسلر یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز پروفیسر نادیہ نسیم، فیکلٹی ممبران، فریش گریجوایٹس اور ان کے والدین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔مہمانان خصوصی نے بیسٹ گریجوایٹ ڈاکٹر عبداﷲ و دیگر نمایاں گریجوایٹس کو گولڈ و سلور میڈلز اور ایم بی بی ایس کی ڈگریاں تقسیم کیں۔خواجہ سلمان رفیق نے کہاکہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کیلئے شعبہ صحت میں بہتری اولین ترجیح ہے ۔انہوں نے کہاکہ حکومت پنجاب لاہور میں نواز شریف انسٹی ٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ،لاہور اور سرگودھا میں نواز شریف انسٹی ٹیوٹس آف کارڈیالوجی اور بہاول پورو راولپنڈی میں نئے چلڈرن ہسپتال بھی بنارہی ہے ۔ہمارے فریش گریجوایٹس اس ادارے کے سفیرہوں گے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سکولوں میں کوڑادان نہ رکھنے پر کارروائی کا حکم

دودھ،دہی،پھل اور سبزیوں کی قیمتوں میں ایک بار پھر خود ساختہ اضافہ،شہری پریشان

سمبڑیال:سسرالیوں کی فائرنگ ، داماد جاں بحق ، بھا ئی زخمی

مڈ کیرئیرمینجمنٹ کورس کے وفد کا دورہ آ ر پی او آفس

بھٹہ نما پوٹری میکرز ماحولیاتی قوانین کی خلاف ورزی پر سیل

حافظ آباد:ریت میں دبے ٹریکٹرز ، سامان نکالنے کے اقدامات

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
محمد شاہ اور نادر شاہ (نیا ایڈیشن)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمیں اپنی جنگ خود ہی لڑنا پڑے گی
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
متبادل تہذیبی ماڈل
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ٹرمپ کا جنرل اسمبلی سے خطاب
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
قاتل یا مسیحا
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے…(5)
مفتی منیب الرحمٰن