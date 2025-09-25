صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

700کلو مضر صحت گوشت تلف ، مالکان کیخلاف مقدمہ

  • لاہور
700کلو مضر صحت گوشت تلف ، مالکان کیخلاف مقدمہ

لاہور (اپنے سٹی رپورٹر سے) ڈی جی فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید کے حکم پر فوڈ سیفٹی ٹیموں نے علی الصبح بکر منڈی میں کارروائی کرتے ہوئے مضر صحت گوشت کی ترسیل کا منصوبہ ناکام بنایا۔۔۔

 موقع سے برآمد700کلو مضر صحت گوشت تلف کردیا اور مالکان پر مقدمہ درج کرادیا گیا،جاری تفصیلات میں بتایا گیا ہے کہ گوشت کی رنگت نیلی کالی، گندی بدبودار جگہ پر گوشت رکھا گیا تھا، قوانین کے خلاف بیمار بھینس کا گوشت تیار کیا جارہا تھا، صفائی کے ناقص انتظامات، مکھیوں مچھروں کی بھرمار پائی گئی، انتہائی لازم جانور کی خرید اور گوشت سپلائی کا ریکارڈ عدم موجود پایا گیا، برآمد شدہ تمام تر گوشت قانونی کارروائی کے بعد تلف کر دیا گیا، بیمار بھینس نواحی علاقوں سے لا کر گوشت تیار کیا جارہا تھا،ڈی جی فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید نے کہا ہے کہ غیر قانونی مذبح خانوں کے خلاف متعلقہ محکموں کے ساتھ مل کر قوانین میں ترامیم کر رہے ہیں، خوراک میں جعلسازی کرنے والوں کے گرد شکنجہ سخت، منتقی انجام تک پہنچائیں گے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

بسیں کم، روٹس طویل، مسافر انتظار کی سولی پر لٹکنے لگے، الیکٹرو بس منصوبہ مسائل کا شکار

سیلاب زدہ خاندانوں کی بحالی حکومت کی اولین ترجیح : کمشنر

ویکسین سروائیکل کینسر سے بچائو کیلئے انتہائی اہم:شیریں گل

ڈی سی میانوالی کی زیر صدارت ویکسی نیشن مہم کا جائزہ اجلاس

بھیرہ کے تاریخی ورثہ کی بحالی،سیاحت منصوبے کی منظوری:کمشنر

بھاگٹانوالہ کی ہر بچی کو عالمی معیار کی تعلیم تک رسائی میر ا مشن :ڈاکٹر صائمہ مبشرہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
محمد شاہ اور نادر شاہ (نیا ایڈیشن)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمیں اپنی جنگ خود ہی لڑنا پڑے گی
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
متبادل تہذیبی ماڈل
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ٹرمپ کا جنرل اسمبلی سے خطاب
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
قاتل یا مسیحا
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے…(5)
مفتی منیب الرحمٰن