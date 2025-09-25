700کلو مضر صحت گوشت تلف ، مالکان کیخلاف مقدمہ
لاہور (اپنے سٹی رپورٹر سے) ڈی جی فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید کے حکم پر فوڈ سیفٹی ٹیموں نے علی الصبح بکر منڈی میں کارروائی کرتے ہوئے مضر صحت گوشت کی ترسیل کا منصوبہ ناکام بنایا۔۔۔
موقع سے برآمد700کلو مضر صحت گوشت تلف کردیا اور مالکان پر مقدمہ درج کرادیا گیا،جاری تفصیلات میں بتایا گیا ہے کہ گوشت کی رنگت نیلی کالی، گندی بدبودار جگہ پر گوشت رکھا گیا تھا، قوانین کے خلاف بیمار بھینس کا گوشت تیار کیا جارہا تھا، صفائی کے ناقص انتظامات، مکھیوں مچھروں کی بھرمار پائی گئی، انتہائی لازم جانور کی خرید اور گوشت سپلائی کا ریکارڈ عدم موجود پایا گیا، برآمد شدہ تمام تر گوشت قانونی کارروائی کے بعد تلف کر دیا گیا، بیمار بھینس نواحی علاقوں سے لا کر گوشت تیار کیا جارہا تھا،ڈی جی فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید نے کہا ہے کہ غیر قانونی مذبح خانوں کے خلاف متعلقہ محکموں کے ساتھ مل کر قوانین میں ترامیم کر رہے ہیں، خوراک میں جعلسازی کرنے والوں کے گرد شکنجہ سخت، منتقی انجام تک پہنچائیں گے۔