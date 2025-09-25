اساتذہ کے باہمی تبادلوں پر سے پابندیاں ختم
لاہور(خبر نگار)اساتذہ کے باہمی تبادلوں پر سے پابندیاں اٹھالی گئیں،باہمی تبادلے اساتذہ کسی بھی وقت کراسکتے ہیں ،باہمی تبادلوں کیلئے کسی بھی قسم کی قید نہیں ہوگی۔
وزیر تعلیم سکندر حیات کا کہنا ہے کہ سرپلس اور ریٹائرمنٹ میں ایک سال باقی والے اساتذہ اوپن ٹرانسفر کرانے کے اہل نہیں ہونگے ۔تبادلوں کیلئے درخواستیں جمع کرانے کی آخری تاریخ 28 ستمبر مقرر کی گئی ہے ۔پابندی اٹھانے سے طویل عرصے سے اساتذہ جو مشکلات کا شکار تھے انہیں ریلیف ملے گا ، بعض اساتذہ اپنے گھروں سے دور تعینات تھے۔