نیسپاک سے تعمیراتی کاموں کے معیار کو یقینی بنانیکی ہدایت
لاہور(اپنے سٹی رپورٹر سے)ڈپٹی کمشنر لاہور سید موسیٰ رضا کی سربراہی میں ضلعی انتظامیہ نے وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق لاہور ڈویلپمنٹ پروگرام کی معیاری تکمیل کے لیے جامع اور مؤثر اقدامات اٹھائے ہیں۔
بریفنگ میں بتایا گیا کہ منصوبوں کی شفافیت، کوالٹی اور بروقت تکمیل کو یقینی بنایا جا رہا ہے اور تمام متعلقہ محکمے ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کے لیے مکمل طور پر فعال ہیں۔ ڈپٹی کمشنر سید موسیٰ رضا نے واضح ہدایات دیں کہ ترقیاتی کاموں کی کوالٹی، شفافیت اور رفتار پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا اور تعمیراتی کاموں کے دوران تمام حفاظتی اقدامات کو یقینی بنایا جائے ۔ انہوں نے نیسپاک سے تعمیراتی کاموں کے معیار کو ہر صورت یقینی بنانے کی ہدایت دی اور کہا کہ وزیراعلیٰ کے ویژن کے مطابق لاہور ڈویلپمنٹ پروگرام کو مکمل کیا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر نے زور دیا کہ شہریوں کی سہولت کے لیے ترقیاتی کام دیرپا اور مضبوط ہونے چاہئیں اور منصوبوں کی تکمیل میں شفافیت اور معیار کو سو فیصد یقینی بنایا جائے گا کیونکہ ترقیاتی کاموں کی نگرانی کا بنیادی مقصد عوام کو بہترین سہولتیں فراہم کرنا ہے۔