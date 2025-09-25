صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نیسپاک سے تعمیراتی کاموں کے معیار کو یقینی بنانیکی ہدایت

  • لاہور
نیسپاک سے تعمیراتی کاموں کے معیار کو یقینی بنانیکی ہدایت

لاہور(اپنے سٹی رپورٹر سے)ڈپٹی کمشنر لاہور سید موسیٰ رضا کی سربراہی میں ضلعی انتظامیہ نے وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق لاہور ڈویلپمنٹ پروگرام کی معیاری تکمیل کے لیے جامع اور مؤثر اقدامات اٹھائے ہیں۔

بریفنگ میں بتایا گیا کہ منصوبوں کی شفافیت، کوالٹی اور بروقت تکمیل کو یقینی بنایا جا رہا ہے اور تمام متعلقہ محکمے ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کے لیے مکمل طور پر فعال ہیں۔ ڈپٹی کمشنر سید موسیٰ رضا نے واضح ہدایات دیں کہ ترقیاتی کاموں کی کوالٹی، شفافیت اور رفتار پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا اور تعمیراتی کاموں کے دوران تمام حفاظتی اقدامات کو یقینی بنایا جائے ۔ انہوں نے نیسپاک سے تعمیراتی کاموں کے معیار کو ہر صورت یقینی بنانے کی ہدایت دی اور کہا کہ وزیراعلیٰ کے ویژن کے مطابق لاہور ڈویلپمنٹ پروگرام کو مکمل کیا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر نے زور دیا کہ شہریوں کی سہولت کے لیے ترقیاتی کام دیرپا اور مضبوط ہونے چاہئیں اور منصوبوں کی تکمیل میں شفافیت اور معیار کو سو فیصد یقینی بنایا جائے گا کیونکہ ترقیاتی کاموں کی نگرانی کا بنیادی مقصد عوام کو بہترین سہولتیں فراہم کرنا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

گرین لائن منصوبے سے نظام درہم برہم،وفاق کو شرم نہیں،میئر

بائیومیٹرک کے بغیر ماہی گیری نہیں ہوسکتی،صوبائی وزیر

پارلیمانی امور جدید خطوط پر استوار کرناناگزیر،اویس قادر

ایچ پی وی ویکسین معاشرتی بقا کی بھی ضامن ،ڈپٹی کمشنر وسطی

پاک سعودی معاہدہ عالم اسلام کیلئے نئی قوت ،مولانا بشیر

نیو کراچی ٹاؤن میں بجلی مسائل پر چیئرمین کا اظہارِ تشویش

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
محمد شاہ اور نادر شاہ (نیا ایڈیشن)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمیں اپنی جنگ خود ہی لڑنا پڑے گی
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
متبادل تہذیبی ماڈل
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ٹرمپ کا جنرل اسمبلی سے خطاب
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
قاتل یا مسیحا
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے…(5)
مفتی منیب الرحمٰن