پاک واٹر اینڈ انرجی ایکسپو کی اختتامی تقریب

  • لاہور
پاک واٹر اینڈ انرجی ایکسپو کی اختتامی تقریب

لاہور(سٹاف رپورٹر سے)سیکرٹری ہاؤسنگ نورالامین مینگل نے 26ویں پاک واٹر اینڈ انرجی ایکسپو کی اختتامی تقریب میں شرکت کی۔ اس موقع پر ڈی جی واسا پنجاب طیب فرید اور ایم ڈی واسا غفران احمد بھی ان کے ہمراہ تھے۔

سیکرٹری ہاؤسنگ نے ایکسپو میں لگائے گئے بین الاقوامی کمپنیوں کے سٹالز کا دورہ کیا، جہاں چین، امریکہ، فرانس، جرمنی اور دیگر ممالک کی جدید مشینری کی نمائش کی گئی۔70سے زائد کمپنیوں کو ایک چھت تلے جمع کرنا ایک قابلِ تعریف اقدام ہے ۔ پانی اور توانائی کے منصوبوں میں جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کیا جائے گا۔

