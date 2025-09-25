صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • لاہور
کمشنر کا وارث شاہ ؒ کے عرس کے جائزہ کے لئے جنڈیالہ شیر خان دربار کادورہ

لاہور (اپنے سٹی رپورٹر سے) کمشنر لاہور ڈویژن مریم خان نے سالانہ عرس پیر سید وارث شاہ ؒ انتظامات جائزہ کے حوالے سے جنڈیالہ شیر خان دربار کا دورہ کیا۔

کمشنر لاہور نے پیر سید وارث شاہ کے مزار پر حاضری، چادرپوشی کی اور دعا کی۔ اس موقع پر پیر سید وارث شاہ کے معروف عالم کلام  ہیر ۔وارث شاہ بھی پڑھا گیا۔ کمشنر لاہور کو جنڈیالہ شیر خان دربار آمد پر ڈی سی سمیت منتظمین نے خوش آمدید کہا۔ کمشنر لاہور نے محکموں کی جانب سے قائم کیے گئے کیمپس پر سہولیات کی فراہمی کا جائزہ لیا۔ 

