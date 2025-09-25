ایل ڈی اے سٹی: 4 بلاکس کے الاٹیز میں پوسیشن لیٹرز تقسیم
لاہور (سٹاف رپورٹر سے) ایل ڈی اے سٹی کے چار نئے بلاکس میں رہائشی پلاٹوں کے پوسیشن دینے کی تقریب گزشتہ روز ایل ڈی اے سٹی سکیم میں منعقد ہوئی۔
وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین اور وائس چیئرمین ایل ڈی اے میاں مرغوب احمد نے الاٹیز میں پوزیشن لیٹر تقسیم کیے ۔ وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین نے اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایل ڈی اے سٹی میں مجموعی طور پر ساڑھے 6 ہزار سے زائد پلاٹوں کے پوسیشن دیے جا چکے ہیں۔ایل ڈی اے سٹی سہولیات کے حوالے سے شہر کی کسی بھی نجی سکیم سے کم نہیں ہے ۔اگلے ماہ کے آخر تک اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے تحت ایک لاکھ لوگوں کو گھروں کی تعمیر کا قرض دیں گے ۔ایل ڈی اے سٹی فیروز پور روڈ، ڈیفنس روڈ اور رنگ روڈ کے درمیان آئیڈیل لوکیش پر ہے ۔وائس چیئر مین ایل ڈی اے میاں مرغوب احمد نے اس موقع پرگفتگوکرتے ہوئے کہا کہ ایل ڈی اے سٹی، جناح سیکٹر کے اے ون، بی ون، ایچ اور ایل بلاک کے کل 28 سو سے زائد پلاٹوں کے پوسیشن اوپن کر دیئے گئے ہیں۔