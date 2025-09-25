صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

4 ترقیاتی سکیموں کیلئے 13 ارب کے فنڈز منظور

  • لاہور
4 ترقیاتی سکیموں کیلئے 13 ارب کے فنڈز منظور

لاہور(سیاسی نمائندہ)پنجاب پلاننگ اینڈ ڈویلپمنٹ بورڈ نے مالی سال 2025-26 کے صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کے 33 ویں اجلاس میں مختلف سیکٹرز کی 4 ترقیاتی سکیموں کے لئے 13 ارب روپے کے فنڈز کی منظوری دے دی گئی۔ اجلاس کی صدارت چیئرمین پی اینڈ ڈی بورڈ ڈاکٹر نعیم رؤف نے کی۔

اجلاس میں جن منصوبوں کی منظوری دی گئی ان میں اوکاڑہ میڈیکل کالج کی تعمیر کے لیے 5ارب 4 کروڑ کے فنڈز ، رحیم یار خان ، گوجرانوالہ اور سرگودھا میں سابقہ ڈی ایچ کیو ہسپتالوں کی تعمیر و مرمت کیلئے 2ارب 55 کروڑ کے فنڈز ، بہاولنگر میڈیکل کالج میں ایکڈیمک بلاک اور ہاسٹل کی تعمیر کے لیے 3ارب 18 کروڑ کے فنڈز اور پنجاب بارانی ٹریک میں چیف منسٹر واٹر کنزرویشن اینڈ لائیولی ہڈ پراجیکٹ کے لیے 2ارب 39 کروڑ کے فنڈز منظور کی منظوری شامل ہے ۔ اجلاس میں چیف اکانومسٹ مسعود انور،ممبران پی اینڈ ڈی بورڈ اور متعلقہ سیکٹرز کے افسران بھی شریک ہوئے۔

