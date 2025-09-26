ماں کی پولیس حراست سے بازیابی کی درخواست پر رپورٹ پیش کرنیکا حکم
لاہور(کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس سردار اکبر علی نے ماں کو پولیس کی غیر قانونی حراست سے بازیاب کرانے کی درخواست پر ڈی پی او حافظ آباد کو ایس ایچ او اور تفتیشی کے خلاف کارروائی کر کے دو ہفتے میں رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا۔
تھانہ سکھیکی منڈی حافظ آباد کے ایس ایچ او نے رپورٹ میں مؤقف اپنایا کہ خاتون خاوند کے خلاف درخواست کی پیروی کے لیے تھانے آئی تھی،خاتون کو شوہر کے انتظار کے لیے کمرے میں بٹھایا،اسی دوران بیلف موقع پر پہنچ گیا جس نے خاتون کو وہاں موجود پایا،خاتون کو غیر قانونی حراست میں نہیں رکھا گیا تھا۔