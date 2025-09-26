صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ماں کی پولیس حراست سے بازیابی کی درخواست پر رپورٹ پیش کرنیکا حکم

  • لاہور
ماں کی پولیس حراست سے بازیابی کی درخواست پر رپورٹ پیش کرنیکا حکم

لاہور(کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس سردار اکبر علی نے ماں کو پولیس کی غیر قانونی حراست سے بازیاب کرانے کی درخواست پر ڈی پی او حافظ آباد کو ایس ایچ او اور تفتیشی کے خلاف کارروائی کر کے دو ہفتے میں رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا۔

تھانہ سکھیکی منڈی حافظ آباد کے ایس ایچ او نے رپورٹ میں مؤقف اپنایا کہ خاتون خاوند کے خلاف درخواست کی پیروی کے لیے تھانے آئی تھی،خاتون کو شوہر کے انتظار کے لیے کمرے میں بٹھایا،اسی دوران بیلف موقع پر پہنچ گیا جس نے خاتون کو وہاں موجود پایا،خاتون کو غیر قانونی حراست میں نہیں رکھا گیا تھا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

نشتر ہسپتال:لفٹ فوری فعال،پانی،صفائی انتظامات بہتر بنانے کا حکم

سیلاب نقصانات کا تخمینہ،سروے کا کل سے آغاز

سوشل میڈیا کے مفید استعمال پر سیرت کانفرنس کا انعقاد

مہربان کیمپ میں عطیات جمع کرانے کا سلسلہ جاری

ڈی ایس ریلوے کا ملتان تا خانیوال سیکشن کاموٹر ٹرالی پر معائنہ

وہاڑی :داماد کا ساتھیوں کی مدد سے ساس، بیوی پر تشدد

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
طالب علموں کے ساتھ بیٹھک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
عہدِ امید کا زوال
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
بگرام‘ امریکہ اور مائنس فلسطین
بابر اعوان
آصف عفان
اَج وی سنہ 47ء اے
آصف عفان
جویریہ صدیق
مدد کے منتظر سیلاب متاثرین
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
پاکستان‘ سعودی عرب اور پاک فضائیہ
امیر حمزہ