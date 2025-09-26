صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایوان اقبال میں’’ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کیلئے‘‘پر تقریب

  • لاہور
ایوان اقبال میں’’ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کیلئے‘‘پر تقریب

لاہور(خبرنگار)مصور پاکستان کا خواب 100 سال بعد پورا ہو رہا ہے، وہ وقت قریب ہے جب پوری دنیا عالم اسلام کے جھنڈے تلے آئے گی،ہمیں بحیثیت پاکستانی سعودی عرب میں منفی سرگرمیوں سے اجتناب کرنا چاہئے۔۔۔

پاکستان اور سعودی عرب دفاعی معاہدے کا بنیادی سبب مشرق وسطیٰ کے حالات ہیں۔ان خیالات کا اظہار مقررین نے ایوان اقبال کمپلیکس میں پاکستان سعودی عرب دفاعی معاہدہ ‘‘ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کیلئے’’ پر ہونے والی خصوصی تقریب میں کیا۔ ایڈمنسٹریٹر ایوان اقبال انجم وحید کی میزبانی میں منعقدہ تقریب سے سینئر صحافی سلمان غنی،پروفیسر یوسف عرفان،ڈاکٹر محمد سلیم رائو اور سعودی عرب میں مقیم ممتاز کاروباری شخصیت چودھری شہباز حسین نے خطاب کیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

پانی چوروں کے خلاف آپریشن تیز،غیر قانونی ہائیڈرنٹس کا خاتمہ، متعدد کنکشنز منقطع

قبضے کا طریقے بدل گیا،ریکارڈ میں جعلسازی کرکے سرکاری زمینیں فروخت : محسن شیخانی

ریبیز کنٹرول ، ویکسینیشن پروگرام پر حکومتی توجہ مرکوز ، ناصر حسین

دھاندلی کا اصل نام پیپلزپارٹی، الیکشن کمیشن سہولت کار ،منعم ظفر

میئر کے احکامات پر جراثیم کش اسپرے مہم کا آغازآج سے ہوگا

کاٹی کی شاندار خدمات پر وزیر اعلیٰ سندھ کی مبارکباد

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
طالب علموں کے ساتھ بیٹھک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
عہدِ امید کا زوال
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
بگرام‘ امریکہ اور مائنس فلسطین
بابر اعوان
آصف عفان
اَج وی سنہ 47ء اے
آصف عفان
جویریہ صدیق
مدد کے منتظر سیلاب متاثرین
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
پاکستان‘ سعودی عرب اور پاک فضائیہ
امیر حمزہ