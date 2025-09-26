ایوان اقبال میں’’ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کیلئے‘‘پر تقریب
لاہور(خبرنگار)مصور پاکستان کا خواب 100 سال بعد پورا ہو رہا ہے، وہ وقت قریب ہے جب پوری دنیا عالم اسلام کے جھنڈے تلے آئے گی،ہمیں بحیثیت پاکستانی سعودی عرب میں منفی سرگرمیوں سے اجتناب کرنا چاہئے۔۔۔
پاکستان اور سعودی عرب دفاعی معاہدے کا بنیادی سبب مشرق وسطیٰ کے حالات ہیں۔ان خیالات کا اظہار مقررین نے ایوان اقبال کمپلیکس میں پاکستان سعودی عرب دفاعی معاہدہ ‘‘ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کیلئے’’ پر ہونے والی خصوصی تقریب میں کیا۔ ایڈمنسٹریٹر ایوان اقبال انجم وحید کی میزبانی میں منعقدہ تقریب سے سینئر صحافی سلمان غنی،پروفیسر یوسف عرفان،ڈاکٹر محمد سلیم رائو اور سعودی عرب میں مقیم ممتاز کاروباری شخصیت چودھری شہباز حسین نے خطاب کیا۔