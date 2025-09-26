صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیڈمک بورڈ آف ڈائریکٹرز کا اجلاس، 30 ارب کابجٹ منظور

  • لاہور
لاہور(خبر نگار)چیئرمین پیڈمک جاوید اقبال کی زیر صدارت بورڈ آف ڈائریکٹرز کا 171 واں اجلاس منعقد ہوا جس میں مالی سال 2025-2026 کے لئے 30 ارب روپے کے بجٹ کی منظوری دی گئی۔

پنجاب انڈسٹریل سٹیٹس ڈویلپمنٹ اینڈ مینجمنٹ کمپنی کی جانب سے مالی سال 2025-2026 میں مختلف ترقیاتی کاموں پر18 ارب روپے خرچ کئے جائیں گے ۔ جن میں قائداعظم بزنس پارک کے لئے 8 ارب روپے ، بہاولپور انڈسٹریل سٹیٹ کے لئے 1.2 ارب روپے ، رحیم یار خان انڈسٹریل اسٹیٹ کے لئے 2.2 ارب روپے ، ملتان انڈسٹریل سٹیٹ فیز ٹو ایکسٹینشن کے لئے 4.5ارب روپے ، ڈرینیج سسٹمز کی تعمیر کے لئے 1 ارب روپے اور وہاڑی انڈسٹریل اسٹیٹ کے لئے 1ارب روپے رکھے گئے ہیں۔

