1ہزار لٹر جعلی دودھ تلف، ملزم گرفتار، مقدمہ درج
لاہور(اپنے سٹی رپورٹر سے ،دی رپورٹر)مسافر وین میں چھپا کر جعلی دودھ کے ڈرم سپلائی کرنے والا مافیا پکڑا گیا،1ہزار لٹر جعلی دودھ سے بھرے 10ڈرم تلف کرکے ملزم گرفتار اورمقدمہ درج کرادیا گیا۔
تفصیلات میں بتایا گیا کہ مسافروں کی جگہ جعلی دودھ سے بھرے ڈرم رکھ کر لاہور لائے جا رہے تھے ،موقع پر کیے گئے ٹیسٹ فیل پائے گئے ، دودھ جیسا محلول پاؤڈر، پانی کیمیکل اور ویجیٹیبل آئل سے تیار کیا گیا تھا، 48 گھنٹے کی طویل ریکی سے جعلی دودھ بردار مسافر وین کو گجومتہ سے پکڑا گیا، قصور کے نواحی علاقے سے لاہور جعلی دودھ سپلائی کیا جا رہا تھا، ڈرائیور کو بھاگنے کی کوشش ناکام بناکر گرفتار کر لیا گیا۔دریں اثنا جعلی دودھ کے خلاف فوڈ اتھارٹی کی کارروائیوں کے حق میں سول سوسائٹی اور ایپکا ایسوسی ایشن نے پریس کلب لاہور کے باہر ریلی نکالی۔ریلی میں شریک مظاہرین نے ڈی جی فوڈ اتھارٹی کی حمایت میں نعرے لگائے اور کہا کہ عوام کو ملاوٹ اور جعلی دودھ سے بچانے کے لیے جاری اقدامات قابل تحسین ہیں۔