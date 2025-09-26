صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

1ہزار لٹر جعلی دودھ تلف، ملزم گرفتار، مقدمہ درج

  • لاہور
1ہزار لٹر جعلی دودھ تلف، ملزم گرفتار، مقدمہ درج

لاہور(اپنے سٹی رپورٹر سے ،دی رپورٹر)مسافر وین میں چھپا کر جعلی دودھ کے ڈرم سپلائی کرنے والا مافیا پکڑا گیا،1ہزار لٹر جعلی دودھ سے بھرے 10ڈرم تلف کرکے ملزم گرفتار اورمقدمہ درج کرادیا گیا۔

 تفصیلات میں بتایا گیا کہ مسافروں کی جگہ جعلی دودھ سے بھرے ڈرم رکھ کر لاہور لائے جا رہے تھے ،موقع پر کیے گئے ٹیسٹ فیل پائے گئے ، دودھ جیسا محلول پاؤڈر، پانی کیمیکل اور ویجیٹیبل آئل سے تیار کیا گیا تھا، 48 گھنٹے کی طویل ریکی سے جعلی دودھ بردار مسافر وین کو گجومتہ سے پکڑا گیا، قصور کے نواحی علاقے سے لاہور جعلی دودھ سپلائی کیا جا رہا تھا، ڈرائیور کو بھاگنے کی کوشش ناکام بناکر گرفتار کر لیا گیا۔دریں اثنا جعلی دودھ کے خلاف فوڈ اتھارٹی کی کارروائیوں کے حق میں سول سوسائٹی اور ایپکا ایسوسی ایشن نے پریس کلب لاہور کے باہر ریلی نکالی۔ریلی میں شریک مظاہرین نے ڈی جی فوڈ اتھارٹی کی حمایت میں نعرے لگائے اور کہا کہ عوام کو ملاوٹ اور جعلی دودھ سے بچانے کے لیے جاری اقدامات قابل تحسین ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

پانی چوروں کے خلاف آپریشن تیز،غیر قانونی ہائیڈرنٹس کا خاتمہ، متعدد کنکشنز منقطع

قبضے کا طریقے بدل گیا،ریکارڈ میں جعلسازی کرکے سرکاری زمینیں فروخت : محسن شیخانی

ریبیز کنٹرول ، ویکسینیشن پروگرام پر حکومتی توجہ مرکوز ، ناصر حسین

دھاندلی کا اصل نام پیپلزپارٹی، الیکشن کمیشن سہولت کار ،منعم ظفر

میئر کے احکامات پر جراثیم کش اسپرے مہم کا آغازآج سے ہوگا

کاٹی کی شاندار خدمات پر وزیر اعلیٰ سندھ کی مبارکباد

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
طالب علموں کے ساتھ بیٹھک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
عہدِ امید کا زوال
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
بگرام‘ امریکہ اور مائنس فلسطین
بابر اعوان
آصف عفان
اَج وی سنہ 47ء اے
آصف عفان
جویریہ صدیق
مدد کے منتظر سیلاب متاثرین
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
پاکستان‘ سعودی عرب اور پاک فضائیہ
امیر حمزہ