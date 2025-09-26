صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اکیڈمیز، ٹیوشن سنٹرز کو قواعدو ضوابط میں لانے کا بل پیش

  • لاہور
لاہور(سیاسی نمائندہ)پنجاب میں نجی اکیڈمیز، کوچنگ سنٹرز اور ٹیوشن سنٹرز کو قانونی قواعد و ضوابط میں لانے کی استدعا کر دی گئی۔

پنجاب اسمبلی میں پنجاب پرائیویٹ ایجوکیشنل انسٹی ٹیوشنز (پروموشن اینڈ ریگولیشن) (ترمیمی) بل پیش ،بل مسلم لیگ ن کے رکن امجد علی جاوید نے پیش کیا، بل کے متن میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ دہائی کے دوران پنجاب میں اکیڈمیوں، کوچنگ سنٹرزاور ٹیوشن سنٹرز کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوا ہے ۔ایسے ادارے پیشہ ورانہ تعلیم کا باعث بننے والے مختلف امتحانات اور امتحانات میں طلبا کی تعلیمی کارکردگی کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔

