صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

واسا کاسمارٹ واٹر میٹرنگ کا عمل شروع کرنے کا فیصلہ

  • لاہور
واسا کاسمارٹ واٹر میٹرنگ کا عمل شروع کرنے کا فیصلہ

لاہور (سٹاف رپورٹر سے )واسا لاہور نے جدید ٹیکنالوجی کے تحت سمارٹ واٹر میٹرنگ کا عمل شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے ۔ ادارے نے لیبارٹری میں میٹرز کے کامیاب تجربات مکمل کر لیے ہیں۔۔۔

 اور اب ابتدائی تنصیب کا مرحلہ قریب ہے ۔پائلٹ پراجیکٹ کے تحت سب سے پہلے جوہر ٹاؤن میں بارہ ہزار سمارٹ واٹر میٹرز لگائے جائیں گے ۔ حکام کے مطابق اس مرحلے کی تکمیل کے بعد پورے لاہور کے سات لاکھ واٹر کنکشنز پر یہی نظام نافذ کیا جائے گا۔ان سمارٹ واٹر میٹرز کے ذریعے شہریوں کے پانی کے استعمال کی درست مانیٹرنگ ممکن ہو سکے گی۔ جدید ٹیکنالوجی پانی کی لیکیج پر قابو پانے اور ضیاع روکنے میں معاون ہو گی۔ صارفین کو تقریباً حقیقی وقت کا ڈیٹا دستیاب ہوگا جس سے پانی کے بلوں میں شفافیت اور ممکنہ کمی متوقع ہے ۔برطانیہ کے بعد لاہور پہلا بڑا شہر ہے جہاں پانی کی فراہمی میں سمارٹ سینسرز متعارف کرائے جا رہے ہیں۔ حکام کے مطابق اس سسٹم سے سیلاب سے بچاؤ، ایمرجنسی ریسپانس اور مرمت کے اخراجات میں بھی نمایاں کمی آئے گی، جبکہ آپریشنل اخراجات گھٹنے سے سروس ڈلیوری میں بہتری متوقع ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

انسداد ڈینگی ڈے،حساس مقامات کی نگرانی کا فیصلہ

ضلعی الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اجلاس،مردم شماری نتائج پیش

ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سرگودھا کا شاہ پور کچہری کا دورہ

ڈپٹی کمشنر میانوالی کا افغان مہا جرین کیمپ کوٹ چاندنہ کا دورہ

یونیورسٹی آف سرگودھا اور الجزائر کی یونیورسٹی میں مفاہمت کی یادداشت پردستخط

کمشنر کا نوٹس،اقبال کالونی کی لائٹس صرف 8گھنٹوں میں فعال

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کوئی بشارت اہلِ غزہ کے لیے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک اور نئی پریشانی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
امن کیلئے ویٹو کا خاتمہ ضروری
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
پاک سعودی معاہدہ اور افغانستان
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
پاکستان سعودی عرب دفاعی معاہدہ
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(6)
مفتی منیب الرحمٰن